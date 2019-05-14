В Комитете по культуре прокомментировали разгон бесплатной экскурсии в Гатчинском парке

Глава комитета по культуре Константин Сухенко прокомментировал инцидент с разгоном бесплатной экскурсии в Гатчине, случившийся в пятницу, 10 мая. Сухенко заявил, что считает правомерными действия охранника Гатчинского парка, сообщает Piter.TV

По его словам, комитет не может отличить платную экскурсию от бесплатной, там должен быть либеральный режим.

«Если хочет кто-то что-то людям рассказывать, пусть рассказывает, но, опять, нужно исходить из ситуации. Может он с группой экскурсантов ходить так по несколько раз в день?», — прокомментировал ситуацию Константин Сухенко.

Также на разгон бесплатной экскурсии в Гатчинском парке отреагировал и глава областного комитета по культуре Евгений Чайковский.

«Понимаете, если бы вы в Лувр пришли или в Эрмитаж, и стали бы там проводить экскурсию, пусть и бесплатную… Это было бы некрасиво. Вот и здесь такая же ситуация», — отметил глава комитета по культуре Ленобласти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что 10 мая историк рассказывал группе людей о примечательных особенностях Дворцового парка. Во время данной экскурсии к туристам подошел охранник и запретил гражданину осуществлять какую-либо деятельность на территории музейного комплекса.

Все доводы о том о том, что экскурсия проводится бесплатно, охранник игнорировал и вызвал наряд полиции.