В музее Гатчины рассказали об инциденте с разгоном бесплатной экскурсии

Пресс-служба музея прокомментировала действия охранника, который недавно выгнал экскурсовод и группу из Гатчинского музея. Сообщается, что он действовал в рамках устава.

Видео: piter.tv

10 мая историк рассказывал группе людей о примечательных особенностях Дворцового парка. Во время данной экскурсии к туристам подошел охранник и запретил гражданину осуществлять какую-либо деятельность на территории музейного комплекса.

Все доводы о том, что данная экскурсия проводится бесплатно, охранник игнорировал и вызвал наряд полиции. Представители правоохранительных органов, прибыв на место происшествия, не рассмотрели в действиях экскурсовода каких-либо противоправных действий.

«Охранник действовал в соответствии с пунктом 1.23. Правил поведения в парке. Там указано, что на территории ГМЗ запрещено торговать сувенирами и любой другой продукцией, проводить экскурсии и распространять билеты без согласования с администрацией», сообщает Piter.TV со ссылкой на пресс-службу «ГМЗ «Гатчина».

Правила парка подразумевают, что экскурсовод должен был заранее обратиться с заявкой к администрации парка и получить разрешение на проведение мероприятия.

Однако пользователи соцсетей недовольны таким положением вещей. «Все понятно, парк привели в порядок, но для кого? Скоро туда кроме иногородних экскурсий никто не попадёт. Называется — все для народа», — комментируют произошедшее юзеры в интернете.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Далай-лама передал дацану в Петербурге через паломников статую Будды.