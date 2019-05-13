Далай-лама передал дацану в Петербурге через паломников статую Будды

Духовный лидер Далай-Лама XIV. Фото: dalailama.com
Духовный лидер Далай-Лама XIV. Фото: dalailama.com

На встрече с паломниками в Индии Далай-лама XIV вручил российским паломникам в качестве презента статую Будды. Скоро подарок привезут в Санкт-Петербург.

В Индии с 10 по 12 мая состоялась встреча буддистов из России с Далай-ламой. Мероприятие прошло в городе Дхарамсала. В завершение граждане Российской Федерации получили в подарок от Далай-ламы статуи Будды, которые им предстоит транспортировать и передать главным буддистским монастырям в России.

Известно, что одна из статуй будет отдана буддистскому дацану в Северной столице —храм Гунзэчойнэй, который расположен на Приморском проспекте. Духовный лидер заявил, что для него данное святое место является особенным, ведь его сооружению способствовал его предшественник. Эксперты утверждают, что дацан в Петербурге построили в прошлом столетии на донаты буддистов Российской империи.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что экологические службы в Петербурге ограничили прихожанам доступ в церковь Иулиана из-за разлившейся ртути.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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