Экологические службы в Петербурге ограничили прихожанам доступ в церковь Иулиана из-за разлившейся ртути

Учреждение «Экострой» за семь дней вывезло из Петербурга более 30 кг химических отходов и очистило водоемы, собрав 108 кубометров отходов, сообщает комитет по природопользованию.

С 6 по 12 мая СПб ГУП «Экострой» служба экологического надзора выезжала на места аварийных ситуаций и плановые проверки 25 раз. Известно также, что службой было отправлено на уничтожение четыре люминесцентные лампы и 30,5 кг отходов химического происхождения.

Сообщается, что в Пушкине при осуществлении проверки в церкви Святого Мученика Иулиана Тарсийского, в здании были обнаружены следы ртутного загрязнения. Пролив вещества произошел в подвале, его заметила строительная бригада, занимающаяся реставрацией. Из-за инцидента доступ в храм для прихожан был ограничен, а его территория огорожена. Проблема устраняется.

«На повестке вопрос о проведении масштабных демеркуризационных работ», сообщают в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Известно также, что силами ГУП «ПИЛАРН» за указанный период с акватории водных объектов Петербурга было вывезено 108 кубометров отходов.

Отмечается, что за неделю составлено 54 протокола об административных правонарушениях и вынесено штрафов на общую сумму в 1,8 млн рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зверев пришел в Тверской суд по делу о защите Байкала в короне.