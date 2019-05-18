В Выборгском районе в мужчине нанесли множество огнестрельных ранений из травмата

В местного жителя стрелял неизвестный, когда тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что вчера, 17 мая около 8 часов вечера к сотрудникам правоохранительных органов обратились работники медучреждения. Дело в том, что к ним на госпитализацию поступил 45-летний мужчина с множественными непроникающими огнестрельными ранениями, закрытой травмой живота, алкогольным опьянением в тяжелом состоянии.

Известно, что инцидент произошел рядом с домом 19 по Выборгскому шоссе. Около 6 часов вечера в пострадавшего стрелял из травматического пистолета неизвестный мужчина, на вид 35-40 лет, ростом 175 см, европейский внешности, одетый в черную куртку.

Работники полиции ищут злоумышленника, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге пенсионерка вручила мошеннику за БАДы 70 тысяч рублей.