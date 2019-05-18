В Рыбацком эвакуируют сотрудников и посетителей гипермаркета “Лента”

Также сегодня около 12:50 началась эвакуация еще одного крупного объекта. Фото: https://vk.com/spb_today

Также сегодня около 12:50 началась эвакуация еще одного крупного объекта. Фото: https://vk.com/spb_today

Эвакуация связана с пожаром.

На парковке днем, 18 мая, загорелась иномарка. Как сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”, на территории гипермаркета загорелся автомобиль марки Chevrolet. О происшествии сообщили около 13:50.

Также сегодня около 12:50 началась эвакуация еще одного крупного объекта. На Выборгском шоссе посетителей и сотрудников магазина “Леруа Мерлен” попросили выйти на улицу. Причина эвакуации пока неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дерзкий водитель, который заставил достать сотрудника ДПС табельное оружие на 2-ой Советской, задержан.