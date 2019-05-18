Дерзкий водитель, который заставил достать сотрудника ДПС табельное оружие на 2-ой Советской, задержан

Мужчину пытались остановить несколько раз, но никакие предупреждающие сигналы на него не действовали.

Инцидент произошел на перекрестке Невского и Лиговского проспекта накануне вечером. Сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль Škoda Rapid, но водитель проигнорировал требование инспектора, а только начал увеличивать скорость. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тогда сотрудники ГИБДД со включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией организовали преследование. На пересечении Лиговского проспекта и 2-ой Советской улице гонщик остановился в общем потоке на запрещающий сигнал светофора.

Тогда инспектор вышел из машины и достал табельное оружие. Им он разбил окно иномарки, но водитель резко тронулся с места и скрылся.

Автомобиль позже был обнаружен у дома 12 по улице Большой Зелениной. Злоумышленником оказался 22-летний молодой человек. Его доставили в отделение полиции и составили несколько административных протоколов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что патрульный попытался остановить автомобиль на 2-ой Советской, но тот уехал по встречной.