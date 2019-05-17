Патрульный попытался остановить автомобиль на 2-ой Советской, но тот уехал по встречной

В этот момент водитель иномарки нажал на газ. Фото: скриншот видео
В этот момент водитель иномарки нажал на газ. Фото: скриншот видео

Номера автомобиля попали на запись видеорегистратора, так что его несложно будет найти.

Автомобилисты в центре Санкт-Петербурга стали свидетелями побега водителя от сотрудника ДПС в пятницу 17 мая. Очевидец выложил в социальной сети видео, где машина уезжает от полицейского по встречной полосе на 2-ой Советской улице.

Видео: https://vk.com/spb_today

На видео с автомобильного регистратора видно, как патрульный на площади Восстания делает сигналы жезлом водителю белой иномарки, однако тот игнорирует его и сворачивает на 2-ую Советскую улицу. Автор видео ехал следом и увидел, как к машине подбегает сотрудник дорожной полиции и пытается остановить ее, водитель нажимает на газ и уезжает по встречной полосе.

Вероятно, автомобиль найдут: его номера попали на видеорегистратор, и если в ДПС отслеживают информацию в социальных сетях, на видео обязательно наткнутся.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, когда на КАД Санкт-Петербурга появятся камеры.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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