Камеры на КАД Петербурга появятся до 10 октября 2020 года

За систему видеонаблюдения придется заплатить 1,7 млрд рублей.

Санкт-Петербург заплатит за видеонаблюдение на кольцевой 1,7 млрд рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Конкурса на выполнения работ как такового не было — заявку подала лишь одна компания. Как стало известно в пятницу 17 мая, два контракта возьмет на себя “Лентрасспецстрой”. Раньше город работал с ней по контракту о создании диспетчерского центра для КАД и магистралей — нужна была сигнализация, камеры, системы пожаротушения.

По материалам документации, подрядчику придется обеспечить КАД Санкт-Петербурга камерами до 10 октября 2020 года. Кроме этого она должна обеспечить обработку тех данных, которые камеры будут передавать.

Длина КАД Санкт-Петербурга составляет 142 км, включая участок дороги по дамбе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге обсудили проблемы с дорогами.