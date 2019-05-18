Станцию метро «Горьковская» открыли после проверки

Сегодня, 18 мая, станция петербургского метрополитена «Горьковская» была закрыта в 16:10 по причине обнаружения подозрительного предмета.

Сегодня на станции, которая включена в синюю ветку метрополитена, «Горьковская» в вестибюле была обнаружена подозрительная сумка, оставленная без присмотра. В целях обеспечения безопасности пассажиров работа станции была временно приостановлена.

В связи с этим станция была временно закрыта. После проведения проверки специалистами, «Горьковская» открылась. Сообщается, что ничего опасного в бесхозной сумке не оказалось.

В 16:49 часов вечера станция заработала в привычном режиме, поезда ходят согласно расписанию, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня, 18 мая, в Рыбацком эвакуируют сотрудников и посетителей гипермаркета “Лента”.