Петербуржец отдал за “царские” монеты два телефона

Неизвестные продали монеты во дворе дома на Тамбовской. Фото: pixabay.com
Неизвестные продали монеты во дворе дома на Тамбовской. Фото: pixabay.com

Сумму ущерба 40-летний мужчина оценил в почти 179 тысяч рублей.

Житель Санкт-Петербурга рассказал полицейским, что неудачно купил монеты, как ему показалось, времен дореволюционной России, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и ЛО 19 мая. Мужчина отдал за них два телефона, деньги и наушники.

Мужчина встретил двух неизвестных мужчин в субботу 18 мая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга во дворе на Тамбовской улице. Они предложили ему монеты времен “Царской России”. Петербуржцу показалось, что они являются подлинными, поэтому он расплатился за них всеми деньгами, которые у него были с собой, дорогими наушниками и двумя мобильными телефонами.

Судя по всему, позже мужчина понял, что его обманули. Сумма ущерба составила почти 179 тысяч рублей, передают в полиции Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в центре Санкт-Петербурга из квартиры украли золотые монеты и слитки.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
монеты мошенники полиция фрунзенский район
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