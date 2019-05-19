Петербуржец отдал за “царские” монеты два телефона

Сумму ущерба 40-летний мужчина оценил в почти 179 тысяч рублей.

Житель Санкт-Петербурга рассказал полицейским, что неудачно купил монеты, как ему показалось, времен дореволюционной России, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и ЛО 19 мая. Мужчина отдал за них два телефона, деньги и наушники.

Мужчина встретил двух неизвестных мужчин в субботу 18 мая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга во дворе на Тамбовской улице. Они предложили ему монеты времен “Царской России”. Петербуржцу показалось, что они являются подлинными, поэтому он расплатился за них всеми деньгами, которые у него были с собой, дорогими наушниками и двумя мобильными телефонами.

Судя по всему, позже мужчина понял, что его обманули. Сумма ущерба составила почти 179 тысяч рублей, передают в полиции Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в центре Санкт-Петербурга из квартиры украли золотые монеты и слитки.