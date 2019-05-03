Из квартиры в центре Петербурга украли золотые слитки и золотые монеты

Сумма нанесенного материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Кража драгоценного имущества произошла в четверг, 2 мая, во временной период с 02:05 часов ночи до 04:45 часов ночи, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Двое неизвестных злоумышленников проникли в квартиру, взломав дверной замок. Ограбленная квартира находится в доме 3 по улице Парадной в Центральном районе Санкт-Петербурга. Из квартиры были похищены золотые монеты и золотые слитки, стоимость которых превышает 1 миллион рублей.

На факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о краже. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личности преступников и их местоположение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, угрожая ножом, мужчина украл у петербурженки телефон за 800 рублей.