Угрожая ножом мужчина украл у петербурженки телефон за 800 рублей

Злоумышленник был задержан спустя полчаса. Фото: Pixabay
Злоумышленник был задержан спустя полчаса. Фото: Pixabay

В четверг, 2 мая, около 20:30 часов вечера в парадной дома 22 по проспекту Художников в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел грабеж.

Ранее судимый 29-летний безработный угрожал ножом 53-летней местной жительнице. Он силой украл у нее мобильный телефон и скрылся. Нанесенный женщине ущерб был оценен в 800 рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции Выборгского района по «горячим» следам подозреваемый был задержан спустя полчаса. Обвиняемого нашли в той же парадной.

Сотрудниками правоохранительных органов принимается решение о возбуждении уголвоного дела. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сбитый пешеход пролежал два часа на земле в ожидании Скорой помощи. Виновник ДТП на автомобиле скрылся с места происшествия.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Угрожая ножом мужчина украл у петербурженки телефон за 800 рублей