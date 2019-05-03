Сбитый пешеход пролежал два часа на земле в ожидании Скорой

Мужчине было никак не помочь. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

Мужчине было никак не помочь. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

В ночь с четверга на пятницу, со 2 на 3 мая, на улице Заречной в поселке Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП.

Водитель автомобиля сбил двоих пешеходов и с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

Девушку задело по касательной, а мужчина серьезно пострадал. Он откликался на голос, но шевелиться почти не мог.

В результате аварии девушка получила лишь небольшие ссадины, а второй пешеход — мужчина — был серьезно травмирован. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

Свидетели происходящего сообщили, что пострадавший мужчина остался жив, но ему требовал медицинская помощь. Он был в состоянии полукомы.

Очевидцы вызвали Скорую помощь. Диспетчер сообщила им, что трогать пострадавшего нельзя, поэтому его просто укрыли простыней.

Также диспетчер сообщила, что все экипажи Скорой на момент вызова находились на выездах. Пострадавшему пришлось два часа лежать на асфальте в крови в ожидании прибытия медицинских работников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно о смерти водителя «Шкоды» в Ленобласти.