Стало известно о смерти водителя «Шкоды» в Ленобласти

Мужчина скончался на месте из-за полученных травм в ДТП.

Инцидент случился сегодня вечером, второго мая, на дороге между Ропши и Марьино. Изначально обо всем рассказывали очевидцы, которые не уточняли деталей. Говорилось лишь, что участниками аварии стали двое – фура и легковушка. Наконец УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поделилось обстоятельствами дела. По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу, в результате чего с ним столкнулся грузовик. После легковушка зацепила «Ладу» и улетела в кювет. Водитель «Шкоды» получил травмы, несовместимые с жизнью – мужчина скончался на месте, так и не дождавшись помощи.

На фотографиях, которыми делились петербуржцы, видно, что автомобиль находился в ужасном состоянии. Было бы чудом, если бы его хозяин остался цел.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Ропшинском шоссе пробка из-за аварии.