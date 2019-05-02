На Ропшинском шоссе пробка из-за аварии

Непонятно, все ли в порядке с водителями. Фото: https://vk.com/spb_today
Непонятно, все ли в порядке с водителями. Фото: https://vk.com/spb_today

Движение затрудненно в обе стороны.

Инцидент случился сегодня вечером, второго мая. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились снимками с места происшествия в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Петербуржец пишет, что участниками аварии стали фура и «Шкода Октавия» – они не смогли поделить дорогу на Ропшинском шоссе между Ропшей и КАД. Очевидец уверяет, что ДТП стало причиной затора – автомобили не могут проехать нормально ни в одну из сторон. На снимках видно, что «Шкоду Октавию» откинуло в кювет – машина выглядит очень помято. Не сообщается, все ли в порядке с водителем и пассажирами. Также непонятно, ко стал виновником ДТП.

Комментаторы предположили, что все случилось из-за плохой погоды. Сейчас на улице дождь и сильный ветер. Петербуржцы уверены, что все возвращаются с дач из-за холодов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Новоприозерском шоссе пробка из-за перевернувшегося авто.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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