На Новоприозерском шоссе пробка из-за перевернувшегося авто

Машину перевернуло в четверг днем на участке Новоприозерского шоссе. ДТП мешает проезду других автомобилей в сторону Санкт-Петербурга.
Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях. На дороге, по их словам, большой затор. Автомобилисты советуют объезжать скопление не движущихся машин через Керро.
Дорожно-транспортное происшествие запечатлели на видео. На кадрах видно, как завалившееся на собственную крышу авто вращается на мокрой дороге. Возможно, авария произошла из-за плохих погодных условий.
Очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте: «Там все живы, сами выбрались из машины, только ссадины на руках, первое что попросили, закурить».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Петроградке в ДТП пострадала женщина: участниками аварии стали троллейбус и «Субару».