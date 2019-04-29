На Петроградке в ДТП пострадала женщина

Кроме женщины и ее автомобиля никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Кроме женщины и ее автомобиля никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Она находится под наблюдением врачей.

Инцидент случился поздно вечером 29 апреля на Петроградской стороне. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Они уверяют, что участниками аварии стали троллейбус и «Субару». По предварительным данным, виновницей ДТП стала водительница автомобиля, который въехала в общественный транспорт. Троллейбус героически пережил неожиданную встречу, а вот «Субару» и его хозяйке повезло меньше.

Судя по фотографиям, автомобиль выглядит помято, а водительнице понадобилась госпитализация. Благо, медицинские работники прибыли на место происшествия и оказали ей помощь. Ее состояние оценивается как средней тяжести, передает издание «Фонтанка», ссылаясь на отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Пушкине хулиган ради удовольствия решил помять припаркованный Volkswagen Polo.