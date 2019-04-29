В Пушкине хулиган ради удовольствия решил помять припаркованный Volkswagen Polo

Задержанный был передан сотрудникам территориального отдела полиции. Фото : https://pixabay.com
Задержанный был передан сотрудникам территориального отдела полиции. Фото : https://pixabay.com

Странные звуки во дворе услышали местные жители, проживающие в одном из домов на Колпинском шоссе.

Хулиган решил «пройтись» ногами по припаркованному автомобилю поздним вечером 26 апреля, сообщают сегодня сотрудники Росгвардии. Шум услышали местные жители и решили вызвать сотрудников правоохранительных органов.

В результате был задержан мужчина 33 лет. Он повредил иномарку, которая принадлежала 59-летнему местному жителю. Устанавливается сумма ущерба.

Задержанный был передан сотрудникам территориального отдела полиции. Теперь они будут выяснять, что стало причиной такого поведения.

Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино странные зигзаги на дороге выдали пьяного водителя.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие пушкин Пушкинский район
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В Колпино странные зигзаги на дороге выдали пьяного водителя