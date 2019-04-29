В Колпино странные зигзаги на дороге выдали пьяного водителя

После проверки было возбуждено уголовное дело. Фото : https://pixabay.com
После проверки было возбуждено уголовное дело. Фото : https://pixabay.com

Правоохранительные органы поспешили задержать мужчину. Его блокировали на дороге и задержали в салоне машины.

Как оказалось позже, мужчина уже был ранее судим за подобное злодеяние. У водителя при себе не казалось прав, и он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают сотрудники Росгвардии.

Мужчине оказалось 39 лет и его заприметили около дома №125 на Пролетарской улице.

Он находился за рулем Skoda Octavia и сразу привлек к себе внимание. Он совершал опасные маневры на дороге, создавая аварийную ситуацию. На место был вызван наряд ГИБДД, которому впоследствии и был передан нетрезвый водитель.

После проверки было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель Lancer разбил стекло Land Rover топором.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
колпино происшествие
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В Колпино странные зигзаги на дороге выдали пьяного водителя