«Топорный метод»: водитель Lancer разбил стекло Land Rover топором

О пострадавших пока не сообщается.. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших пока не сообщается.. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети. Судя по фотографиям, топор сменили на мирный диалог.

Зарыть топор войны решили не сразу. Так, по информации очевидцев, дорожная авария, которая произошла сегодня днем в Красногвардейском районе, могла перерасти во что-то большее.

Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали водитель Lancer и Land Rover, произошло на перекрёстке Зольной и Новочеркасского проспекта. Топор пустил в дело водитель Lancer и разбил стекло второму участнику ДТП. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Водители Петербурга увидели бегущего по КАД быка. Парнокопытное животное заметили сегодня днем на скоростной дороге. Очевидцы успели записать животное на видео.