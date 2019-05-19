Неизвестные заставили петербуржца перевести им криптовалюту

Неизвестные якобы требовали вернуть им долг. Фото: pixabay.com
Неизвестные якобы требовали вернуть им долг. Фото: pixabay.com

В Приморском районе у частного предпринимателя похитили 467 тысяч рублей.

Частный предприниматель обратился в полицию с заявлением, что в Приморском районе Петербурга неизвестные отобрали у него деньги, сообщили Gazeta.sPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 19 мая.

“Неустановленные лица” остановили мужчину в пятницу днем на аллее Поликарпова в Санкт-Петербурге. В полиции передают, что злоумышленники якобы хотели вернуть долг, хотя потерпевший говорит, что не знает их. Они забрали у него 200 тысяч рублей наличными, а после этого заставили перевести им деньги с банковских карт и криптовалюту на сумму 120 тысяч рублей.

Общий ущерб, по данным полиции составил 467 тысяч рублей. Сейчас полиция Петербурга устанавливает детали произошедшего и готовится возбудить уголовное дело.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге неизвестные продали мужчине “царские монеты” за телефоны.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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