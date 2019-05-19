В Петербурге неизвестный ударил ножом 24-летнего парня

В Пушкинском районе Северной столицы неизвестный злоумышленник вонзил нож в грудь 24-летнему парню.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 18 мая у дома 19/2 по улице Первомайской в городе Пушкине.

По словам потерпевшего, у дома, по непонятным для него причинам, неизвестный злоумышленник достал нож и нанес ему удар в область груди.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Полиции приступила к поиску и злоумышленника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге неизвестные заставили мужчину перевести им криптовалюту. В Приморском районе у частного предпринимателя похитили 467 тысяч рублей. Они забрали у него 200 тысяч рублей наличными, а после этого заставили перевести им деньги с банковских карт и криптовалюту на сумму 120 тысяч рублей.