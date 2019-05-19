В квартире на юге Санкт-Петербурга нашли тела молодой пары

Причины смерти установят только в морге при вскрытии.

В Московском районе Санкт-Петербурга нашли тела молодой пары, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 19 мая.

Мертвых молодого человека и девушку обнаружили в квартире на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга в субботу вечером. Полицейские не обнаружили на телах признаков насильственной смерти, поэтому сейчас их отправили в морг — там проведут вскрытие и, вероятно, установят окончательную причину смерти.

Сейчас, по информации правоохранительных органов Санкт-Петербурга, установлено, что молодой человек — ему исполнилось 20 лет — учился в Санкт-Петербурге на врача. Девушке исполнилось 25 лет, официально она не работала.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге неизвестный ударил ножом молодого человека