В квартире на юге Санкт-Петербурга нашли тела молодой пары

Признаков насильственной смерти на телах не нашли. Фото: pixabay.com
Признаков насильственной смерти на телах не нашли. Фото: pixabay.com

Причины смерти установят только в морге при вскрытии.

В Московском районе Санкт-Петербурга нашли тела молодой пары, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 19 мая.

Мертвых молодого человека и девушку обнаружили в квартире на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга в субботу вечером. Полицейские не обнаружили на телах признаков насильственной смерти, поэтому сейчас их отправили в морг — там проведут вскрытие и, вероятно, установят окончательную причину смерти.

Сейчас, по информации правоохранительных органов Санкт-Петербурга, установлено, что молодой человек — ему исполнилось 20 лет — учился в Санкт-Петербурге на врача. Девушке исполнилось 25 лет, официально она не работала.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге неизвестный ударил ножом молодого человека

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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