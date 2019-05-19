Петербуржцы смогут задать Беглову вопросы во время “Губернаторского эфира”

В программе будут обсуждать актуальные вопросы, связанные с жизнью города. Фото: https://www.gov.spb.ru

В программе будут обсуждать актуальные вопросы, связанные с жизнью города. Фото: https://www.gov.spb.ru

Эфир пройдет 20 мая на “Радио России”.

Передача в эфире радио будет выходить на постоянной основе. Об этом сообщает правительство Санкт-Петербурга в социальной сети “ВКонтакте”. Программа будет называться “Губернаторский эфире”. Задать свои вопросы в прямом эфире временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову каждый желающий сможет по понедельникам.

Начало эфира запланировано на 18:10.

Помимо этого, в программе будут обсуждать актуальные вопросы, связанные с жизнью города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов отмечает день рождения — градоначальнику исполнилось 63 года.