В начале рабочей неделе петербуржцев ждет летняя жара

Похолодание наступит ближе к четвергу. Фото: https://pixabay.com
Похолодание наступит ближе к четвергу. Фото: https://pixabay.com

Во вторник, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +28 градусов.

Как сообщают сотрудники ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, в первый рабочий день недели, 20 мая, будет малооблачно и без осадков. Ветер незначительный и температура воздуха в ночное время достигнет отметки в +13 градусов, а днем до +27. В этот день атмосферное давление будет мало меняться.

Во вторник жаркая погода сохраниться. 21 мая также будет без осадков. Ночью будет теплее на два градуса — температура поднимется до +15. А днем — до +28. Рядом с водоемами, сообщают синоптики, температура поднимется до +23 градусов.

Однако, похолодание наступит ближе к четвергу. По предварительным прогнозам, температура воздуха днем составит всего +15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что воскресенье в Ленобласти выдалось жарким и малооблачным.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
май погода спб
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