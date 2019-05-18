Воскресенье в Ленобласти выдастся жарким и малооблачным

Погода продолжает радовать жителей региона.

Синоптики рассказали, чего стоит ждать от 19 мая. В ночь с субботы на воскресенье будет довольно тепло – столбик термометра может опуститься до плюс четырех градусов, а где-то остановиться на отметке в девять градусов тепла. Также в темное время суток по Ленинградской области будет гулять ветер – в некоторых районах он разгонится до девяти метров в секунду, а где-то всего до четырех. Днем в регионе будет даже жарко – в некоторых населенных пунктах воздух прогреется до 24 градусов, в других до 16. Уточняется, что по небу будут плыть облачка, но обойдется без осадков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о погоде на предстоящую «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге. Будет теплая погода без осадков, так что горожане смогут с комфортом находиться на улице и ожидать своей очереди у музеев. В «Ночь музеев» в Петербурге температура воздуха будет находится в пределах 8-10 градусов тепла, зато уже следующим днем поднимется до 22-24 градусов выше нуля.