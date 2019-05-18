Погода на предстоящую «Ночь музеев»

Всю ночь будут работать автобусы, троллейбус и метро. Фото: https://pixabay.com

Всю ночь будут работать автобусы, троллейбус и метро. Фото: https://pixabay.com

В предстоящую ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 мая, в Санкт-Петербурге будет теплая погода без осадков.

Как сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, наступающая ночь в Северной столице будет малооблачная. По прогнозам метеорологов, осадков в городе не будет.

Однако будет немного ветрено. Синоптики обещают, что порывы ветра будут достигать до 3-8 метров в секунду.

В «Ночь музеев» в Петербурге температура воздуха будет находится в пределах 8-10 градусов тепла, зато уже следующим днем поднимется до 22-24 градусов выше нуля.

Атмосферное давление ожидается немного выше нормы. По прогнозам, атмосферное давление составит порядка 765 миллиметров ртутного столба.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стал известен режим работы и маршруты общественного транспорта в «Ночь музеев».