Глава Чеченской Республики поздравил Беглова с днем рождения

Поздравительное обращение к действующему губернатору Петербурга Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram.

Рамзан Кадыров в своем поздравлении пожелала временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову крепкого здоровья, успехов, удачи, а Петербургу процветания и развития.

Кадыров также отметил, что Чеченская Республика имеет давние экономические, культурные, спортивные связи с Петербургом.

“Один из центральных проспектов Грозного назван именем Северной столицы. Ещё одна улица носит имя Ленинграда. Высока роль Петербурга в подготовке специалистов для Чечни”, — написал в Telegram Кадыров.

Он также выразил уверенность, что добрые традиции получат продолжение с приходом к руководству городом Александра Беглова, поскольку он имеет большой опыт государственной службы на высших должностях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов празднует день рождения.