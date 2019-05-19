Глава Чеченской Республики поздравил Беглова с днем рождения

Похолодание наступит ближе к четвергу. Фото: https://www.instagram.com/kadyrov._95/
Похолодание наступит ближе к четвергу. Фото: https://www.instagram.com/kadyrov._95/

Поздравительное обращение к действующему губернатору Петербурга Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram.

Рамзан Кадыров в своем поздравлении пожелала временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову крепкого здоровья, успехов, удачи, а Петербургу процветания и развития.

Кадыров также отметил, что Чеченская Республика имеет давние экономические, культурные, спортивные связи с Петербургом.

“Один из центральных проспектов Грозного назван именем Северной столицы. Ещё одна улица носит имя Ленинграда. Высока роль Петербурга в подготовке специалистов для Чечни”, — написал в Telegram Кадыров.

Он также выразил уверенность, что добрые традиции получат продолжение с приходом к руководству городом Александра Беглова, поскольку он имеет большой опыт государственной службы на высших должностях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов празднует день рождения.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Глава Чеченской Республики поздравил Беглова с днем рождения
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