Трое госпитализированы после поножовщины в Понтонном

Женщина ударила молодого человека в грудь, но тот отобрал у нее нож.

Утром в поселке Понтонный произошел конфликт, после которого в больницу отвезли трех человек, сообщили Gazeta.SPb в управлении МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 20 мая. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации полицейских, около дома на улице Южной между 45-летней женщиной и 25-летним мужчиной произошла ссора на почве тяжелых отношений. Женщина достала нож и ударила обидчика в грудь, но тот отобрал оружие и нанес удары ей и ее 17-летнему сыну, передают в управлении МВД Петербурга.

Несовершеннолетнего увезли на “Скорой помощи” с колото-резаным ранением в грудь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мужчину и женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Молодой человек ранен в грудь, женщина — в поясницу, передают в управлении МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на юге Санкт-Петербурга нашли тела молодой пары.