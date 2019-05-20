Трое госпитализированы после поножовщины в Понтонном

Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Фото: pixabay.com
Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Фото: pixabay.com

Женщина ударила молодого человека в грудь, но тот отобрал у нее нож.

Утром в поселке Понтонный произошел конфликт, после которого в больницу отвезли трех человек, сообщили Gazeta.SPb в управлении МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 20 мая. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации полицейских, около дома на улице Южной между 45-летней женщиной и 25-летним мужчиной произошла ссора на почве тяжелых отношений. Женщина достала нож и ударила обидчика в грудь, но тот отобрал оружие и нанес удары ей и ее 17-летнему сыну, передают в управлении МВД Петербурга.

Несовершеннолетнего увезли на “Скорой помощи” с колото-резаным ранением в грудь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мужчину и женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Молодой человек ранен в грудь, женщина — в поясницу, передают в управлении МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на юге Санкт-Петербурга нашли тела молодой пары.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
конфликт нож поножовщина понтонный пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сточная вода Кировска загрязняет Неву
К сборной России присоединится защитник СКА
В Петербурге утвердили программы развития пяти территориальных кластеров
Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке
Теплая погода покинет Петербург к концу недели
За подделку рецептов на выдачу психотропных веществ в Петербурге задержаны двое
Финские студенты расписали стену «Севкабель Порта»
Загадка «долины кувшинов»: в Лаосе нашли новое «кладбище гигантов»