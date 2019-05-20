После ссоры в кафе на Салова неизвестные достали ножи

Сейчас в полиции даже не могут назвать число участников конфликта. Фото: pixabay.com
Сейчас в полиции даже не могут назвать число участников конфликта. Фото: pixabay.com

Двух мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями.

Вечером в воскресенье в кафе на улице Салова Петербурга произошел конфликт, после которого двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД Петербурга и ЛО 20 мая.

По данным полиции, конфликт произошел около 11 часов вечера. Между знакомыми произошла ссора. Неизвестные достали ножи и набросились на обидчиков. Ножевые ранения получили четыре человека. Нападавшие скрылись на двух автомобилях: Chevrolet и Ravon.

После конфликта медицинская помощь понадобилась двум мужчинам. Сейчас полицейские устанавливают детали конфликта — пока что в управлении МВД Петербурга не называют даже точное число участников. Решается вопрос об уголовном деле.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Понтонном госпитализировали троих после ножевого конфликта.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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