После ссоры в кафе на Салова неизвестные достали ножи

Двух мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями.
Вечером в воскресенье в кафе на улице Салова Петербурга произошел конфликт, после которого двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД Петербурга и ЛО 20 мая.
По данным полиции, конфликт произошел около 11 часов вечера. Между знакомыми произошла ссора. Неизвестные достали ножи и набросились на обидчиков. Ножевые ранения получили четыре человека. Нападавшие скрылись на двух автомобилях: Chevrolet и Ravon.
После конфликта медицинская помощь понадобилась двум мужчинам. Сейчас полицейские устанавливают детали конфликта — пока что в управлении МВД Петербурга не называют даже точное число участников. Решается вопрос об уголовном деле.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Понтонном госпитализировали троих после ножевого конфликта.