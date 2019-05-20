Жители Петербурга выйдут на защиту Южно-Приморского парка

17 тысяч квадратных метров в Южно-Приморском парке хотят застроить религиозными объектами. Об этом сообщают активисты в сообществе «Сохраним Южно-Приморский парк» в «Вконтакте».

На днях в парке появился забор, который оградил от свободного доступа жителей Красносельского района Петербурга значительную часть леса и зеленых насаждений.

По словам активистов, под застройку попадет большая часть лужаек, на которых отдыхают, гуляют с детьми и устраивают пикники местные жители.

С 2006 года участок выведен из зоны ТР2 Южно-Приморского парка. Однако, по заявлению местных жителей, процедура вывода участка осуществлялась с нарушениями и общественного обсуждения.

В понедельник, 20 мая в 19.00 у информационного щита (рядом с входом в церковь) активисты проведут сбор неравнодушных граждан для обсуждения ситуации.

Также на встрече планируют собрать подписи за возврат территории парку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что три вечера подряд россияне приходят отстаивать сквер в Екатеринбурге.