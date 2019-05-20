Эллиас Петтерссон назвал имена великих российских хоккеистов

Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хоккеист сборной Швеции Эллиас Петтерссон назвал Павла Буре и Павла Дацюка великими российскими игроками.

По его словам, глупо сравнивать его с двумя великими хоккеистами.

«Два Павла. Два великих хоккеиста. Много чести для меня, по правде говоря», —цитирует слова Петтерссона Sport24.ru.

Он также отметил, пробовал повторить трюки с шайбой, которые в свое время совершали Буре и Дацюк.

Напомним, что следующий матч сборная России на чемпионате мира по хоккею-2019 проведет в Словакии против шведов. Это будет последняя игра российских хоккеистов в групповом этапе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сборная России победила сборную Швейцарии. Матч завершился со счетом 0:3.

Счет матча открыл Артём Анисимов уже на четвертой минуте, к нему присоединился Никита Кучеров на 27-й и 56-й минутах. В итоге швейцарцы так и не смогли отыграться – они не забросили ни одной шайбы в ворота сборной России.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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Эллиас Петтерссон назвал имена великих российских хоккеистов