Сборная России победила сборную Швейцарии

Матч завершился со счетом 0:3.

Итоги встречи стали известны пару минут назад сегодня, 19 мая. Матч состоялся в рамках Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Он начался в 21:15 – все трибуны были заняты болельщиками, которые приехали поддержать сборную своей страны. Среди них были и россияне, чья любовь и вера помогли команде победить.

Счет матча открыл Артём Анисимов уже на четвертой минуте, к нему присоединился Никита Кучеров на 27-й и 56-й минутах. В итоге швейцарцы так и не смогли отыграться – они не забросили ни одной шайбы в ворота сборной России.

Напоминаем, что это – шестая победа нашей команды в рамках Чемпионата мира – позади встречи с норвежцами, австрийцами, чехами, итальянцами и латвицами. Пока что хоккеисты не проиграли ни разу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» проиграл «Ростову» с минимальным счетом. Матч завершился со счетом 1:0, прежде «сине-бело-голубые» получили чемпионский кубок.