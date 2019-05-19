Сборная России победила сборную Швейцарии

https://www.instagram.com/russiahockey/
https://www.instagram.com/russiahockey/

Матч завершился со счетом 0:3.

Итоги встречи стали известны пару минут назад сегодня, 19 мая. Матч состоялся в рамках Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Он начался в 21:15 – все трибуны были заняты болельщиками, которые приехали поддержать сборную своей страны. Среди них были и россияне, чья любовь и вера помогли команде победить.

Счет матча открыл Артём Анисимов уже на четвертой минуте, к нему присоединился Никита Кучеров на 27-й и 56-й минутах. В итоге швейцарцы так и не смогли отыграться – они не забросили ни одной шайбы в ворота сборной России.

Напоминаем, что это – шестая победа нашей команды в рамках Чемпионата мира – позади встречи с норвежцами, австрийцами, чехами, итальянцами и латвицами. Пока что хоккеисты не проиграли ни разу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» проиграл «Ростову» с минимальным счетом. Матч завершился со счетом 1:0, прежде «сине-бело-голубые» получили чемпионский кубок.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
сборная россии по хоккею чемпионат мира по хоккею швейцария
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