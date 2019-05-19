«Зенит» проиграл «Ростову» с минимальным счетом

«Сине-бело-голубые» так и не смогли забить ни одного гола.

О поражении петербургского футбольного клуба стало известно пару минут назад сегодня, 19 мая. Единственный гол смог забить Попов из ФК «Ростов» на 67-й минуте. К сожалению, «Зенит» так и не смог ничем ответить сопернику – игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды.

«С этим составом ожидаемая тоска зеленейшая», — пишет один из фанатов, намекая на то, что некоторые игроки из основного состава отдыхают, пока из заменяют футболисты из «Зенита-2».

«Всем вернуть медали», — шутит другой пользователь. Действительно, недавно «Зенит» стал обладателем чемпионского кубка как лучшая команда России.

Напоминаем, что сегодня «сине-бело-голубые» играли в белой форме. Их приехали поддержать петербургские болельщики – на стадионе присутствовало около полутора тысяч жителей Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Семак озвучил, каковы шансы возврата Халка в “Зенит”.