Семак озвучил, каковы шансы возврата Халка в “Зенит”

Также тренер петербургской команды рассказал, что обсуждался и вопрос возвращения полузащитника Акселя Витселя.
Бывший участник команды “Зенит”, по мнению тренера сине-белых-голубых, что возвращение Халка и Витселя мало вероятно. Об этом Сергей Семак сообщил телеканалу “Матч ТВ”.
По словам Семака, уровень зарплат с нашими соседями несопоставим. Таким образом Семак сделал отсылку к китайскому чемпионату.
Также Семак рассказал, что летом ему звонил бывший игрок “Зенит”, который сейчас является бельгийским полузащитником. Аксель Витсель в итоге предпочел отправиться в дортмундскую “Боруссию”.
Напомним, что Халк и Витсель выступали за “Зенит” в 2012-2016 годах.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полузащитник Роберт Мак может покинуть «Зенит» летом.