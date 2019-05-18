Семак озвучил, каковы шансы возврата Халка в “Зенит”

Халк и Витсель выступали за “Зенит” в 2012-2016 годах. Фото: https://www.instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/

Халк и Витсель выступали за “Зенит” в 2012-2016 годах. Фото: https://www.instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/

Также тренер петербургской команды рассказал, что обсуждался и вопрос возвращения полузащитника Акселя Витселя.

Бывший участник команды “Зенит”, по мнению тренера сине-белых-голубых, что возвращение Халка и Витселя мало вероятно. Об этом Сергей Семак сообщил телеканалу “Матч ТВ”.

По словам Семака, уровень зарплат с нашими соседями несопоставим. Таким образом Семак сделал отсылку к китайскому чемпионату.

Также Семак рассказал, что летом ему звонил бывший игрок “Зенит”, который сейчас является бельгийским полузащитником. Аксель Витсель в итоге предпочел отправиться в дортмундскую “Боруссию”.

Напомним, что Халк и Витсель выступали за “Зенит” в 2012-2016 годах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полузащитник Роберт Мак может покинуть «Зенит» летом.