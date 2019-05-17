Полузащитник Роберт Мак может покинуть «Зенит» летом

За время пребывания в «Зените» Роберт Мак сыграл 33 матча. Фото: https://news.sportbox.ru

За время пребывания в «Зените» Роберт Мак сыграл 33 матча. Фото: https://news.sportbox.ru

Контракт со словацким футболистом действует до июня 2020 года.

Вопрос о продлении контракта сейчас стоит на обсуждении. Так, сообщает агент Мака Юрай Венглош, у футболиста контракт будет действовать еще чуть больше года. В течении 2-3 недель вопрос о продлении контракта будет решен, сообщает Sport.sk.

«Я нахожусь в контакте со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, продлевать текущий контракт или организовать трансфер», — сообщил представитель футболиста.

Напомним, Мак из греческого ПАОКа перешел в «Зенит» летом 2016 года, но затем провел сезон-2017/18 в аренде в том же ПАОКе.

За время пребывания в «Зените» Роберт Мак сыграл 33 матча во всех турнирах и забил шесть мячей.

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