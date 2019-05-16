«Зенит» попал в топ-50 самых ценных футбольных брендов мира

«Сине-бело-голубые» с каждым годом удивляют все больше.

Рейтинг опубликовала 16 мая компания Brand Finance. Его составляют ежегодно и включают только самых-самых. «Зенит» занял 46-е место среди ценнейших брендов в мире, а в 2018 году он оказался на 49-м, так что прогресс на лицо. Также петербургский футбольный клуб отличился как один из самых сильнейших футбольных брендов планеты – за «Зенитом» тоже 46-е место. К слову, ни один другой российский клуб не смог попасть в топ.

Оценивая весомость того или иного бренда, специалисты смотрят, насколько он успешен, эффективен, выгоден ли коммерчески и прочее, говорится на сайте «Зенита».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ пишут: полузащитник «Зенита» Мак может покинуть команду. Его не устраивает отсутствие игровой практики – за сезон он вышел на поле 19 раз, забив один гол и реализовав одну результативную передачу. Впереди Мака ждут переговоры со спортивным директором клуба.