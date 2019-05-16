СМИ: полузащитник «Зенита» Мак может покинуть команду

Мак недоволен отсутствием игровой практики. Фото: https://fc-zenit.ru/
Мак недоволен отсутствием игровой практики. Фото: https://fc-zenit.ru/

Пока что эти слухи остаются лишь слухами.

Об этом стало известно 16 мая. Информацию, которую распространяют СМИ, уже прокомментировал агент футболиста. Он считает, что расторжение контракта действительно возможно по окончании сезона. Дело в том, что Роберта Мака не устраивает его редкие появления на поле. Ему хотелось бы регулярной игровой практики, а не от случая к случаю. Куда Мак планирует перейти – пока не уточняется, возможно, этот вопрос удастся урегулировать как-то иначе. Сейчас Мак планирует встретиться со спортивным директором «Зенита».

Напоминаем, что в этом сезоне полузащитник участвовал в 19 играх. Мак смог забить один гол и осуществить одну результативную передачу.

Словацкий футболист играет за «Зенит» с 2016 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» поздравил Кержакова с рождением третьего ребенка. Мальчика назвали Иваном. Двух старших детей ему родила бывшая супруга Виктория.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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СМИ: полузащитник «Зенита» Мак может покинуть команду