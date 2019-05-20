За неделю с улиц Петербурга 900 рабочих убрали более 3 тысяч тонн мусора

В Петербурге продолжается весенняя уборка дорог и тротуаров. Предприятия на минувшей неделе отправили на улицы города 900 уборщиков и 447 единиц спецтехники.

Сообщается, что с улиц города на Неве за прошлую неделю (с 13 по 19 мая) выло выметено и смыто более трех тысяч тонн смета и 414 тонн мусора.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что трудиться на дорожных покрытиях города вышли более 900 рабочих и 447 единиц техники. Известно также, что на уборку города они израсходовали 31 тысячу кубометров воды.

Отметим, всего предприятия, осуществляющие уборку на дорогах, провели 5,6 тысячи смен техники, а уборщики, совершающие уборку вручную отработали около 8 тысяч смен.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что масштабная свалка обнаружена в Красногвардейском районе: задержаны три газели мусора.