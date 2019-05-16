Масштабная свалка обнаружена в Красногвардейском районе: задержаны три газели мусора

Вчера полиция и работники комитета природопользования поймали нарушителей, вывозящих мусор на незаконно организованную свалку на трёх газелях.

15 мая представители Комитета по природопользованию совместно с сотрудниками МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на несанкционированной свалке в Красногвардейском районе застали нарушителей, которые разгружали отходы из трех автомобилей «Газель».

Деятельность носила организованный характер. Из привезенного мусора выбирались ценные компоненты, остальное оставалось на свалке. На въезде на свалку была смонтирована будка.

Надо отметить, что в сгружаемых отходах присутствовали опасные отходы: ртутный термометр и батарейки. Также на свалке присутствует много автомобильных покрышек, которые относятся к четвертому классу опасности, смешанный мусор от ремонта помещений и другие отходы, сообщают в Комитете по природопользованию.

Возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ и ст. 28 Закона Санкт-Петербурге. Автомобили в рамках обеспечения производства по делам об административных правонарушениях изъяты и помещены на специализированную стоянку.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что чиновники ККИ конфисковали Железный трон из «Игры престолов».