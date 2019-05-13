Чиновники ККИ конфисковали Железный трон из «Игры престолов»

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) убрали незаконно установленную копию Железного трона из сериала «Игра престолов», который стоял рядом с Аркой Главного штаба в Петербурге.

У представителей власти из ККИ просто не было выбора — железный трон в данном месте был вне закона. Интересно, что работники комитета по контролю за имуществом в документах назвали легендарный трон «уличной мебелью с элементами декора» и «установкой для фотографирования в виде трона».

Изъятие Железного трона провели в ходе рейдового мероприятия, в рамках которого представители ведомства искали в центре Петербурга точки незаконной торговли и развлечений. Используемое для фотосессий кресло было признано незаконным.

Те, кто установил Железный трон не имели официального разрешения на установку развлекательного объекта на территории Арки Главного штаба. Данное кресло было изъято.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты «Игры престолов» нашли ляп в новой серии: Дайнерис пьет кофе Starbucks.