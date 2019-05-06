Фанаты «Игры престолов» нашли ляп в новой серии: Дайнерис пьет кофе Starbucks

Невозможно понять, это прокол в монтаже съемочной группы или невероятно дорогая скрытая реклама?

Пользователями соцсетей обнаружили стаканчик Starbucks в 4 эпизоде финального сезона «Игры престолов» на 14 минуте.

Интернет-юзеры выложили кадр из серии, в котором Дейенерис Таргариен сидит за праздничным. Все остальные герои пьют вино из кубков, а около Бурерожденной стоит картонный стаканчик из-под кофе с логотипом кофейной сети мирового масштаба Starbucks.

Зрители не верят, что HBO пропустила в эфир такой огромный ляп просто так. В Твиттере, например, бурно обсуждается теория заговора, где создателям заплатили баснословные деньги за рекламу своего продукты Starbucks.

«Они потратили два года на шесть серий и оставили стакан из Starbucks в одной из сцен», — прокомментировал пользователь соцсетей под ником Joseph.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стартовал последний сезон сериала “Игра Престолов”.