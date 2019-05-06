Фанаты «Игры престолов» нашли ляп в новой серии: Дайнерис пьет кофе Starbucks

Бумажный стаканчик явно лишний в Средневековье. Фото: скриншот сериала
Бумажный стаканчик явно лишний в Средневековье. Фото: скриншот сериала "Игра престолов"

Невозможно понять, это прокол в монтаже съемочной группы или невероятно дорогая скрытая реклама?

Пользователями соцсетей обнаружили стаканчик Starbucks в 4 эпизоде финального сезона «Игры престолов» на 14 минуте.

Интернет-юзеры выложили кадр из серии, в котором Дейенерис Таргариен сидит за праздничным. Все остальные герои пьют вино из кубков, а около Бурерожденной стоит картонный стаканчик из-под кофе с логотипом кофейной сети мирового масштаба Starbucks.

Зрители не верят, что HBO пропустила в эфир такой огромный ляп просто так. В Твиттере, например, бурно обсуждается теория заговора, где создателям заплатили баснословные деньги за рекламу своего продукты Starbucks.

«Они потратили два года на шесть серий и оставили стакан из Starbucks в одной из сцен», — прокомментировал пользователь соцсетей под ником Joseph.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стартовал последний сезон сериала “Игра Престолов”.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
дайнерис таргариен игра престолов киноляп петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге фиктивный «руководитель» пяти фирм может сесть в тюрьму
Петербурженку и «детей-маугли» не будут разлучать
Петербуржец задолжал ребенку 270 тысяч рублей и был наказан обязательными ...
Минкульт отреставрируют церковь на Васильевском острове за 300 млн рублей
МО «Малая Охта» обязали озеленить сквер на Новочеркасском
Беглов объединил два комитета
Фанаты «Игры престолов» нашли ляп в новой серии: Дайнерис пьет кофе Starbucks
Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год