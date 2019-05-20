Средневековая крестьянская диета была полезнее современной

Средневековые крестьяне не голодали, и их рацион был весьма сбалансирован. Фото:pixabay.com

Средневековые крестьяне не голодали, и их рацион был весьма сбалансирован. Фото:pixabay.com

Ученые из Бристольского университета выяснили, что ели крестьяне во времена средневековья.

Они обнаружили, что удивительно хорошо сбалансированная диета крестьян могла обеспечить им полноценное питание и адекватное питание.

Остатки пищи в 500-летней глиняной посуде, найденной в средневековом городе Уэст-Коттон (Великобритания), были проанализированы с использованием химических и изотопных методов, чтобы найти липиды, жиры, масла и натуральные воски.

В итоге исследователи выяснили, что основу крестьянского рациона средневековой Англии составляли рагу из говядины или баранины, хлеб, овощи, молоко, масло и сыр. В отличие от знати крестьяне не могли себе позволить рыбу, дичь и деликатесы.

Простолюдины в средние века жили на комбинации мясных рагу, овощей и молочных продуктов, и этот рацион, по мнению ученых, был более полезным, чем современные диеты. Тушеное мясо (говядина и баранина) с овощами (капуста, лук-порей), как и молочные продукты вполне обеспечивали их белком, клетчаткой и важными витаминами. А овес и ячмень, найденные в средневековой пекарне, доказывают, что крестьяне имели доступ и к углеводам, вероятно, в виде хлеба.

«Ячмень, вероятно, использовался для приготовления хлеба, а овес, возможно, добавлялся к тушеному мясу. В целом их диета, безусловно, гораздо полезнее, чем рацион обработанных продуктов, которые многие из нас едят сегодня», — отмечают исследователи.

Как следует из опубликованного в журнале археологических наук (Journal of Archaeological Science) исследования, кроме рациона ученые также искали информацию о методах разделки мяса и приготовления пищи, а также вывоза мусора. При этом они не ограничились анализом остатков пищи, но и потратили время на поиск исторических документов и отчетов времен средневековой Англии. В результате было найдено много информации о диетах духовенства и дворянства, но меньше о том, какие продукты употребляло средневековое крестьянство.

Исторические документы также утверждают, что средневековые крестьяне не голодали, и их рацион был весьма сбалансирован. Но прямых доказательств этому до недавнего времени не было.

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