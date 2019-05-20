Мужчины подрались, а пьяная женщина решила вмешаться с ножом

Жительница Колпино ударила молодого человека в живот, а тот бросил ей нож в грудь.

Росгвардия задержала 45-летнюю женщину, которая ударила молодого человека ножом в живот, сообщили Gazeta.SPb в УВО Петербурга 20 мая.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал в воскресенье утром. На Южной улице Колпинского района Петербурга во дворе двое мужчин подрались. Пьяная женщина увидела это с балкона и решила вмешаться: схватила нож, сбежала вниз и ударила одного из них в живот. Тот отскочил, вытащил нож, бросил его в женщину и попал ей в грудь.

На место вызвали бригаду “Скорой помощи”, мужчину и женщину госпитализировали. Росгварадия конфисковала нож, сообщили в УВО Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Понтонном после поножовщины госпитализировали троих.