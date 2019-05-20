Куда пристроить собаку или кошку уезжая в отпуск

В Петербурге стало больше тех, кто готов взять кошку или собаку себе, пока хозяин питомца находится вне города. Однако эксперт рекомендует отдавать животных на передержку в зоогостиницы.

В Петербурге предложения передержки больше, чем спроса

Эксперты сайта объявлений Aвито выяснили, как в Петербурге обстоит ситуация с передержкой собак и кошек. Услуга, когда хозяева оставляют своих питомцев на время отъезда в специальных гостиницах или на квартирах у желающих, особенно актуальна сейчас — в преддверии летних отпусков.

Оказалось, что отдать собаку в добрые руки в 2019 году в Петербурге стоит 480 рублей – это второй по дороговизне показатель в России, сообщает Авито. Передержка кошек обойдется в 280 рублей в сутки — здесь по стоимости Северная столица уступает четырем городам. Примечательно, что за 2019 год в Петербурге на 20% больше стало желающих приютить кошку и на 48% – собаку. Спрос же на передержку пока отстает в разы — 9% и 11% соответственно.

Чаще на период летних отпусков оставляют именно кошек, а не собак. «Хозяева собак предпочитают оставлять их на попечении родственников или друзей и менее склонны доверять питомца постороннему человеку: это более «социальное» животное, и требования по уходу за ними гораздо выше», – пояснили эксперты Авито.

Где в Петербурге можно оставить питомца на лето

Помимо сайта объявлений Авито, где можно найти временного хозяина для питомца, в Петербурге существуют и другие каналы поиска. Например, в соцсети «ВКонтакте» есть специальная группа «Передержка для животных в Спб» – через неё можно пристроить животное на время. Цена передержки — от 150 рублей в сутки.

Услуги передержки питомцев летом предоставляют гостиницы для животных в Петербурге. Например, «Кошки в дом», «Мяухус», «Питомцы В Радости». Цена на услуги зоогостиниц – от 100 рублей. Помимо кошек и собак, здесь можно оставить грызунов и птиц. На интернет-сервисах «Яндекс. Услуги», uslugio.com также есть масса объявлений по предложению передержки.

Осторожнее с передержкой

Председатель петербургского отделения «Альянса Защитников Животных» Мария Иванова рекомендует хозяевам домашних животных внимательно подходить к вопросам передержки. По её мнению, лучше пользоваться не услугами людей с сайтов, а специальными гостиницами. «Предварительно, – комментирует эксперт, – стоит изучить отзывы о гостинице, приехать на место и посмотреть условия, в которых будет содержаться питомец, а при заключении договора — внимательно его читать».

Кроме того, отмечает Мария Иванова, чтобы не повредить психике питомца, нужно обратить внимание на то, как он привязан к хозяину. Если эта привязанность сильна, то перед тем, как отдать животное на передержку, стоит устроить ему занятия с кинологом, пояснила эксперт. Также, рассказала Мария Иванова, можно отдать питомца в гостиницу на пару дней и проверить, как он будет себя вести в новых условиях. По результатам можно будет сделать вывод — стоит ли отдавать животное на передержку в новое место или, например, может, оптимально будет отдать его на время друзьям или родственникам, или попытаться взять с собой.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в зоомагазинах могут запретить продавать собак и кошек.