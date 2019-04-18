В зоомагазинах могут запретить продавать собак и кошек

Минприроды предложило запретить продажу собак и кошек в зоомагазинах. Петербургский зоозащиник считает, что остаются нелегальные продажи через интернет или на птичьем рынке — с этим нужно бороться. Распространено также и попрошайничество с четвероногими.

В понедельник, 15 марта, стало известно, что Минприроды внесло на общественное обсуждение проект, который направлен на защиту животных. В проекте документа устанавливается перечень случаев, при которых животные могут использоваться в предпринимательской деятельности. Из разрешенного, например, использование питомцев в культурно-зрелищных мероприятиях, для ездовых видов спорта, для лечения прикосновениями – например, иппотерапии, для получения шерсти. Но особенность проекта в том, что в зоомагазинах запрещается продавать собак и кошек.

Минприроды объясняет эту меру тем, что в зоомагазинах животные нечасто содержатся в условиях, которые не соответствуют их «биологическим особенностям и потребностям». С этим мнением согласен представитель петербургского зоомагазина «Гуфи». По его словам, продавать кошек и собак в зоомагазинах нельзя. «Это маразм, – добавил работник зоомагазина, – мы собак и кошек не продаем».

В то же время ведомство не поднимает в своем проекте вопрос попрошайничества с животными. В Петербурге, например, часто можно увидеть, как у станций метро сидят люди с собаками и табличками, где содержится просьба о помощи. Думается, попрошайничества с собаками и кошками в Петербурге куда больше нежели продаж их в магазинах. Например, известно, что собак и кошек продают на птичьем рынке, в то время как в зоомагазинах – хомячков, хорьков и птиц.

«Это больная для нас тема», – рассказала про попрошайничество с четвероногими председатель петербургского отделения «Альянса Защитников Животных» Иванова Мария. «Мы пытаемся выследить одну пару, которая занимается этим, но у них есть все документы на животных – с ними сложно что-то сделать», – говорит она. Сейчас за использование животных для попрошайничества могут оштрафовать, говорит Мария Иванова. Основание — использование животных в незаконной коммерческой деятельности». И штрафовать обязательно нужно, отмечает зоозащитница.

Мария Иванова поддерживает запрет на торговлю собаками и кошками в зоомагазинах: «Они там содержатся примерно в таких же условиях, как в контактном зоопарке – мало воздуха, зачастую мало воды, без выгула». Но в то же время, отмечает представитель «Альянса Защитника Животных», собак и кошек в Северной столице весьма редко продают в зоомагазинах. «Я знаю один случай – в зоомагазине был небольшой манеж со шпицами. Но и его арендовала хозяйка собак». Проблема, отмечает Мария Иванова, это птичьи рынки – часто там продают животных без документов. И, конечно, интернет-магазины. Это большой бизнес, не всегда легальный, замечает зоозащитница, с ним сложно бороться и его нужно регулировать.

Например, на сайте PetsFunny, в Петербурге сегодня продается 467 собак 274 кошки. Как отмечается на сайте, он самый большой по продаже собак и щенков в городе.