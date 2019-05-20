Безработный из Севастополя делал закладки в Петербурге

59 пакетиков достали из карманов куртки и еще один из тайника. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и ЛО

59 пакетиков достали из карманов куртки и еще один из тайника. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и ЛО

У мужчины изъяли 60 пакетиков синтетического наркотика.

В пятницу 17 мая в Кировском районе Санкт-Петербурга задержали жителя Севастополя за административное правонарушения, сообщили Gazeta.sPb в Росгвардии Петербурга в понедельник 20 мая. При обыске у него нашли свыше 50 пакетиков с синтетическими наркотиками.

Наряд УВО на патруле увидел пьяного мужчину на улице Танкиста Хрустицкого, который что-то прятал возле дома. Так как опьянение мужчины могло быть вызвано веществами, как показалось сотрудникам Росгвардии Петербурга, его решили задержать. Он попытался скрыться, но его поймали.

Мужчину доставили в отдел полиции и обыскали. Из карманов куртки достали 59 пакетиков с белым веществом, а из тайника позже вытащили еще один. Экспертиза показала, что в них лежал метилэфедрон, передают в УВО Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге раскрыли убийство наркоторговца в 2000-ом году.