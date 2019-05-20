В Санкт-Петербурге раскрыли убийство 2000-го года

Выяснилось, что соучастники уже скончались. Фото: pixabay.com
Выяснилось, что соучастники уже скончались. Фото: pixabay.com

Убитый в Кронштадте мужчина оказался наркоторговцем.

Следователи ГУ СК России по Петербургу ведут масштабную работу по раскрытию преступлений с большим сроком давности. Например, завершено расследование убийства, произошедшего в Кронштадте летом 2000 года, сообщили Gazeta.sPb в СК Петербурга 20 мая 2019 года.

В одном из домов Кронштадта 26 июня 19 лет назад нашли мужчину с огнестрельными ранениями. Сейчас следователи выяснили, что к убийству могут быть причастны жители Тулы. Полицейские и следователи Петербурга направились туда.

Следствие установило, что житель Кронштадта занимался продажей наркотиков. Двое мужчин из Тулы решили совершить налет на его квартиру. Им удалось попасть в квартиру, но наркоторговец оказал им активное сопротивление и его застрелили из пистолета-пулемета.

Оба преступника уже скончались: один в 2003-ем, а второй — в 2006-ом, сообщили в управлении СК по Петербургу.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в центре Петербурга избили и ограбили мужчину.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
кронштадт наркоторговля преступление тула убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге будут штрафовать за незаконную рекламу на фасадах
С ЖКС взыскали 2,4 млн долгов в пользу петербуржцев
У школ Петербурга могут появиться парковки для велосипедов
Таможенники нашли в белорусском картофеле 10 тонн украинского шиповника
Власти Петербурга сворачивают летние кафе
Рецидивист нанес мужчине 46 ударов ножом, а после добил его топором
Как клиентам Сбербанка вернуть украденные деньги: мнения , советы, история
В Санкт-Петербурге раскрыли убийство 2000-го года