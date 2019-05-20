Злоумышленник избил и ограбил мужчину в центре Петербурга

В полицию Адмиралтейского района обратился мужчина с заявлением о том, что у одного из домов по переулку Гривцова неизвестный злоумышленник избил его и отобрал 20 000 рублей. После совершения преступления грабитель с места происшествия скрылся.

Пострадавший получил ушибы и ссадины лица и головы. В данный момент мужчина находится на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (грабеж).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что трое госпитализированы после поножовщины в Понтонном. По информации полицейских, около дома на улице Южной между 45-летней женщиной и 25-летним мужчиной произошла ссора на почве тяжелых отношений.

Женщина достала нож и ударила обидчика в грудь, но тот отобрал оружие и нанес удары ей и ее 17-летнему сыну.